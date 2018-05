Derbez hace más dinero que "Avengers"

Con Hombre al agua, Eugenio Derbez está haciendo más dinero que con "No se aceptan devoluciones" y que "Avengers: Infinity War". Hasta el sábado, la película en la que interpreta a un millonario que pierde la memoria al caer al mar recaudó 154 millones 8 mil 531 pesos, que es más de lo que generó con su ópera prima en sus primeros tres días: 148.8 millones La cifra es impresionante aunque es necesario aclarar que en cuanto a espectadores todavía no supera a "No se aceptan devoluciones", ya que "Hombre al agua" tiene hasta el sábado 3 millones 26 mil 977 mientras que su otro filme tuvo 3 millones 366 mil.



El hecho de que con menos espectadores genere más dinero se explica por el costo del boleto, que ha subido en últimos años. La tendencia indica, sin embargo, que "Hombre al agua" también la supere en asistentes luego de contabilizar las funciones del domingo. Los datos también dan cuenta de que la nueva película de Derbez, una producción hollywoodense, bilingüe y en la que introdujo talento mexicano (Jesús Ochoa, Omar Chaparro, Cecilia Suárez y Adrián Uribe) atrajo más público que "Avengers: Infinity war".



El viernes, por ejemplo, "Hombre al agua" (en la que hace pareja cómica con Anna Faris), la cinta de Eugenio, generó 39 millones de pesos mientras que la de los superhéroes de Marvel apenas tuvo 15. Al respecto, el comediante publicó un meme en su Twitter en el que aparece sorprendido por el dato.

Gracias, gracias, gracias!!! Casi 2 millones de personas fueron ayer a ver #HombreAlAgua en México. Estamos felices porque en un solo día ya somos primer lugar en taquilla. Mi trabajo es para ustedes. // @OverboardMovie is the #1 movie in Mexico thanks to my raza. pic.twitter.com/cnqCyfsqOO — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 11 de mayo de 2018