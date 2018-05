El Horno 110

Lamentable lo ocurrido este fin de semana en el municipio de Mineral de la Reforma, donde el incendió de miles de toneladas de basura en la Estación Metropolitana de Transferencia afectó la calidad del aire, el entorno natural y principalmente la salud de miles de habitantes en la zona metropolitana de Pachuca.



Hasta el momento se desconoce lo que causó este fuerte incendio, sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) ya interpuso la denuncia correspondiente para dar con los responsables del siniestro.



Desde este espacio hacemos un reconocimiento a las más de cien personas de las diferentes corporaciones de Protección Civil de Mineral de la Reforma, Epazoyucan y Pachuca, así como del Gobierno de Hidalgo y al personal de la CAASIM quienes han trabajado a marchas forzadas para sofocar en su totalidad el siniestro.



No tardó ni un mes desempleado el exsecretario de seguridad pública de Pachuca, Guillermo Vergara Aguirre, pues desde hace una semana encontró chamba de guarura particular de Daniel Ludlow, candidato a diputado federal y esposo de la alcaldesa capitalina Yolanda Tellería.



La salida de Guillermo Vergara de la policía de Pachuca estuvo llena de comentarios sobre su mal desempeño y también sus constantes fiestas al interior de la comandancia que parecía una cantina y olía mucho a cigarro.



Se prenden los focos rojos en Hidalgo, a menos de dos meses de la elección del 1 de julio, pues resulta que comunidades indígenas de Ixmiquilpan amenazan con no dejar instalar casillas. El motivo de las advertencias es porque señalan a personal de Cipirano Charrez Pedraza, candidato a diputado federal por Morena, de amedrentar a pobladores al mandar pistoleros a las localidades como El Espíritu, Los Olivos, San Andrés y San Juanico Nixtepejé.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx