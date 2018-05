‘No hay Gobierno en Guanajuato’: Sheffield

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Que en un sólo día hayan sido asesinadas 17 personas, entre ellas un candidato y 2 policías, refleja que Guanajuato es un estado fallido en materia de seguridad y el único responsable es el Gobernador Miguel Márquez Márquez, destacó el candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield Padilla.Enfatizó que el mandatario estatal ha actuado como avestruz, pues a cada hecho de gran magnitud ha “metido la cabeza a la tierra” y se ha escondido para no enfrentar su responsabilidad.“No hay gobierno en Guanajuato, como estado fallido no cumple la principal obligación de cualquier gobierno que es garantizarnos seguridad a los ciudadanos, eso es evidente que no lo está haciendo, no es responsabilidad de a quienes haya nombrado, es responsabilidad suya”, destacó.Sheffield Padilla indicó que si los ciudadanos votan por el candidato panista, que asegura fue puesto por “dedazo” de Márquez Márquez, la situación de inseguridad en la entidad se pondrá peor.Al cuestionarle sobre el retraso en la construcción de la Brigada Militar en Irapuato, Sheffield Padilla se limitó a decir que cualquier estrategia de seguridad que implemente el gobierno es fallida, porque no asumen su responsabilidad.Asimismo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que militarizar el estado, a través de la Brigada Militar y el proyecto en preparatorias no son la solución a los graves problemas de seguridad.“La militarización incluso de educación no es la solución del problema que estamos viviendo, necesitamos recuperar el concepto de seguridad humana y empezar a trabajar con las personas, lo que ellos están proponiendo es empeorar”, puntualizó el candidato de Morena.