Joven incendia camerinos de desfile LGBT

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven, de 20 años, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, tras, en el Centro Histórico de Irapuato.Al parecer a los pocos minutos de que inició el, un joven se dirigió hacia la parte de atrás de uno de los camerinos improvisados con una carpa yEl toldo del camerino c; no huboLos asistentes apagaron el fuego y el percance no pasó a mayores, asimismo se supo quey lo entregaron a la Policía Municipal.