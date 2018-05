2018-05-14 06:00:00 | LUIS GERARDO LUGO

El hermetismo del club aniquila a una afición que por lo menos quiere tener la percepción de que algo se está haciendo bien.

El Club León hizo oficial la llegada de William Tesillo luego de que este fichaje fue prácticamente un secreto a gritos durante una semana. Nadie cuestiona la calidad del seleccionable colombiano ni que la zaga sea una de las líneas a ser reforzada tras la desastrosa campaña que tuvo La Fiera en cuanto al goleo se refiere. Lo que es de nueva cuenta cuestionable es el mutis de la directiva esmeralda, un asunto que ya no es nuevo y pareciera una característica peculiar que no necesariamente es del Grupo Pachuca.

Tan sólo lo podemos ver con unos Tuzos que ofrecen información de lesiones y lesionados, de convocados a los partidos, de la salida de los técnicos y de la llegada de los refuerzos, todo lo anterior con suma oportunidad y relativa transparencia.

En el León es todo lo contrario y eso que son de la misma familia. Aclaro que no pretendo decir que la directiva leonesa esté echada en la hamaca, no sería nada profesional ni de ellos ni de quien esto escribe, pero dicen acertadamente que la incertidumbre mata y el hermetismo que abandera Jesús Martínez hijo aniquila a una afición que por lo menos quiere tener la percepción de que algo se está haciendo y que se está haciendo bien.

En Atlas ya se dio el aviso oficial de que a Gerardo Espinoza le quitaron lo interino para hacerlo oficialmente director técnico de los Zorros. En el Necaxa se hizo ya pública la salida de Nacho Ambriz y se anunció a Marcelo Michel Leaño como su nuevo entrenador. En Gallos se despidió al ‘Flaco’ Tena y se firmó a Rafa Puente Jr. En Rayados hasta se hizo un video con un ‘Turco’ Mohamed despidiéndose del cargo y sólo esperan a que Diego Alonso deshaga un acuerdo de palabra con los Pumas para ser su nuevo técnico.

En el mismo Pachuca se habla de Jürgen Klinsmann y de Pako Ayestarán como los candidatos al banquillo tuzo, mientras que en equipos como Cruz Azul sus movimientos fueron a nivel directivo con la salida del ‘Yayo’ de la Torre suplido por Ricardo Peláez.

Aquí en el León tenemos ya el anuncio del primer refuerzo para la siguiente campaña sin saber quién será el domador. Desconocemos si Tesillo fue solicitado por un Gustavo Díaz del que simplemente su contrato terminó en este mes, pero del que no podemos afirmar que haya sido ratificado porque nadie en el seno del Glorioso dice algo al respecto.

Como siempre, de las vertientes del rumor se emana que la directiva sí ha buscado otras opciones para portar el látigo de domador, pero también que existen posibilidades que se le dé al Chavo otra oportunidad más. De ser esto último, únicamente habrá que rezar para que ‘La Muralla’ colombiana haya sido pedida por Díaz y que este refuerzo no tenga el final que sufrieron Donovan, Barnes y Cecchini.

Si nos dieran a escoger, considero que para muchos es mejor morir del coraje por saber que seguirá el Chavo al mando que morir de la duda viendo a otros equipos de la Liga MX dar pasos adelante mientras que en La Fiera se sabe nada.