Es Guanajuato primer lugar en masacres

Durante el primer trimestre del año, Guanajuato no solo es el estado líder en asesinatos en el país sino es donde más multihomicidios se han presentado, de acuerdo con datos de la empresa especializada en temas de violencia Lantia Consultores.De enero a marzo, se presentaron al menos 15 eventos en donde murieron tres o más personas, señaló el experto en violencia, Roberto Valladares Piedras, durante el Foro Seguridad y Justicia organizado por Morena en Celaya.Afirmó que la violencia en Guanajuato es particularmente compleja a comparación con otras entidades debido a que no se encuentra concentrada.“No es un caso como en Tamaulipas donde el problema fundamental es Reynosa o en Nuevo León que es Monterrey. Si bien se concentran en León, Celaya e Irapuato hay problemas muy graves en municipios más pequeños”, dijo.Puso como ejemplo, el caso de Salvatierra, donde el año pasado am contabilizó 109 asesinatos, y a decir del experto se ubicó como uno de los municipios con la tasa más alta de homicidios por cada 100 mil habitantes en todo el país.“Identificamos algo que pudimos corroborar con otras fuentes que es que en Salvatierra han tenido una situación compleja por deportaciones masivas y afectó mucho a la economía local siendo una de las ciudades con mayor dependencia de remesas”, explicó.Aclaró que si bien el tema de los asesinatos genera mayor impacto en la población, de mantenerse un largo plazo genera miedo y propicia más extorciones, secuestros y robos comunes.Desde hace una década, Lantia Consultores se dedica a estudiar el fenómeno de la violencia en México con la construcción de bases de datos y explicar cómo va cambiando la violencia en el país.Durante dicho foro, que fue suspendido tras conocerse el asesinato del candidato de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ a la alcaldía de Apaseo el Alto, Valladares Piedras afirmó que se tiene documentado la presencia de grupos criminales desde 2014 con las estrategias con más índices de violencia que alarman a la población.Respecto al robo ilegal de combustible, señaló que si bien es uno de los principales generadores de la violencia en el Estado, es complejo estudiar el fenómeno por los pocos datos que se tienen sobre el proceso de extracción y venta ilegal.“Pocos saben a ciencia cierta cómo es el mercado de robo de combustible. No solo está el robo a ductos, sino modalidades de robo en terminales de almacenamiento y robos de pipa y no tenemos muy claro qué pasa con ese producto, cómo y dónde se vende”, señaló.Explicó que debido al crecimiento y evolución del fenómeno es importante que las autoridades lo entiendan para ejercer acciones legales más duras.Señaló que, con base a datos del Inegi, hasta el año pasado el 75% de los guanajuatenses se sentía insegura, siendo la segunda entidad con el porcentaje más alto, situación que podría aumentar este año por el aumento de violencia en el Estado.“En Guanajuato si claramente hay un tema de violencia, no es solo homicidios, sino todo lo que va en torno a ellos. En 2011 no estaba presente y la entidad se encontraba entre los estados menos violentas del país y eso ha cambiado de forma radical hasta llegar al segundo lugar en 2017”, dijo.