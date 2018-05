Hombre recibe cuarto trasplante de riñón con éxito

"Cuando se requiere otro trasplante no se quita el órgano anterior porque los tejidos se fibrosan dificultando la extracción, al tiempo que el riñón que deja de funcionar se hace pequeño y ya no produce mayor problema en el organismo. Si nosotros quitamos el riñón, podemos producir alguna lesión por tratar de despegarlo", subrayó.

En casi dos décadas,ha sido sometido a tres trasplantes de riñón, el primero fue cuando tenía 19 años, el segundo a los 27 y el último ahora que tiene 38, todos en eldel Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en, y la finalidad es que tenga una buena calidad de vida.El paciente, estomatólogo y padre de familia, ha recibido tres riñones donados por sus familiares, puesto que desde niño tuvo infecciones en vías urinarias altas que le provocaron insuficiencia renal.Es el primer paciente encon un trasplante múltiple de riñón, realizado por un equipo médico multidisciplinario de 16 especialistas, encabezado por el cirujano José Juan Agúndez Meza.La necesidad de realizar múltiples trasplantes al paciente fue porque el cuerpo, por naturaleza propia, fue rechazando al riñón ajeno, lo que se conoce como, por lo que al cabo de 10 o 12 años el órgano deja de funcionar, explicó el especialista.A su vez,, quien también participó en esta cirugía, detalló que no se retiraron los otros dos riñones implantados con anterioridad, debido a que representaba un mayor riesgo tratar de extraerlos que dejarlos en el paciente.La complejidad de la cirugía consistió en ubicar un lugar donde implantar el tercer riñón y se determinó que la zona abdominal era la más propicia para realizar la conexión del órgano implantado con la vena cava, la arteria aorta y al uréter nativo.Para asegurar que no hubiera rechazo del riñón, Carlos fue sometido a un tratamiento de, pre y post trasplante, que consiste en disminuir los anticuerpos circulantes para evitar los efectos del ataque al órgano extraño.El padre de familia agradeció el apoyo de los médicos del IMSS en el estado y del beneficio que significa ser derechohabiente.Agúndez Meza destacó el hecho de que este tercer trasplante de riñón se haya realizado en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1, porque por lo regular se hacen en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE’s) por el equipo multidisciplinario disponible.En la actualidad, el receptor tiene funciones renales normales, lo que le ha permitido recuperar calidad de vida y su actividad productiva.Por su parte, el coordinador delJuvenal Vidrio Almeida, dijo que en esta unidad médica se han hecho cirugías de riñón desde el año 2009 y a la fecha se han trasplantado a 73 pacientes.En materia de donación de órganos y tejidos, se han logrado un total de 68 y se han procurado 169 órganos: 120 córneas, 38 riñones y 11 hígados, en beneficio de 169 derechohabientes.