Celebran en Guatemala el cumplir 24 horas sin un asesinato

“Lastimosamente es un fenómeno aislado. Una lotería. La ausencia de muertes violentas es una probabilidad muy remota y sobre todo en un fin de semana, que es cuando estos hechos aumentan. Dolorosamente es sólo un accidente estadístico”.

Por primera vez desde tiempos inmemoriales, la capital guatemalteca no registró ninguna muerte violenta, ayer sábado, según han confirmaron los portavoces de los cuerpos de bomberos voluntarios y municipales. Se trata de un todo un récord en la ciudad más castigada por la violencia de este país.Guatemala tiene un índice de 32 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la Policía, por detrás de El Salvador (60), y Honduras, con 42.7, de acuerdo a las estadísticas de 2017, aunque en el caso guatemalteco, el Ministerio del Interior reduce la cifra a 26.El centralismo de los países subdesarrollados hace que la capital guatemalteca, con una población estimada entre 2.7 y 3 millones de habitantes –no hay censo reciente de población– sea la que más hechos criminales registre. Las cifras son elocuentes.Entre las causas más comunes con que los expertos tratan de explicar la inseguridad en Guatemala se encuentran la extrema debilidad del sistema judicial, permeado, como todo el aparato estatal, por la delincuencia, y sin una política de seguridad estable, con jueces corruptos y policías reclutados en la más absoluta marginalidad y, además, muy mal pagados.Lo anterior lo dijo a EL PAÍS el analista Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (Transparencia Internacional).El experto considera improbable que un fenómeno como este pudiera, en algún momento, marcar tendencia., concluye.Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, difiere de la percepción generalizada., subraya Ibarra.La experta recuerda que la Campaña Cero Asesinatos empezó en la gestión de Otto Pérez (2012-2015, cuando se vio obligado a dimitir por los escándalos de corrupción que marcaron su Gobierno) cuando, incluso, se contrató al medallista olímpico Erick Barrondo para promover jornadas en contra de la violencia en estas 24 horas, inspiradas en el programa de Alcohólicos Anónimos.“Hay jornadas en que esa meta se logró”. Concluye señalando que el fenómeno no es un logro de personas en particular, sino el resultado de una lucha continua.