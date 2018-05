Doctora decapita a bebé por accidente durante parto

"Nadie me explicó qué pasaba. Había mucha gente hablando, pero nadie me miró a los ojos y me dijo qué pasaba".

Uno de los días más felices de su vida se convirtio en un día de terror para una madre, luego de que la doctora que la atendía durante el partoFue en Dundee, Escocia, donde ocurrió el lamentable hecho. La doctora optó por no realizarle cesárea a la mujer, sino un parto vaginal, pese a que la paciente no tenía dilatación mayor a 3 centímetros.Como relata Debate, el pequeño era prematuro y la especialista pidió a la mujer que ayudara a empujar al bebé mientras ella hacía una técnica en la que se aplica la tracción en las piernas., como indica el diario The Independent.Varios médicos intervinieron para hacer, ahora sí, una cesárea de emergencia, y, y el caso fue llevado ante el Tribunal de médicos de Manchester.