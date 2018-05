Investigan apuñalamientos de París como ataque terrorista

La televisora francesa BFM entrevistó a un testigo no identificado en un restaurante que contó que una mujer joven estaba en la entrada del establecimiento cuando “un hombre llegó y la atacó con un cuchillo”. Un amigo acudió a ayudarla y el agresor se fue “golpeando todas las puertas, todas las tiendas”, apuntó añadiendo que giró hacia otra tienda y todos se dispersaron.

"Estaba tomando un trago con amigos y escuchamos una explosión”, señaló una testigo llamada Gloria, que estaba en un bar cercano. Dijo que salió del local para ver qué ocurría y “vi a un hombre tendido en el suelo”.

Un atacante armado con un cuchillo mató a una persona e hirió a cuatro en una concurrida zona próxima a la famosa Ópera Garnier de París antes de ser abatido por la policía el sábado en la noche. El grupo Estado Islámico aseguró que el agresor era uno de sus “”.Las autoridades antiterroristas asumieron la investigación y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que el país no se doblegará ante los extremistas a pesar de ser objeto de múltiples ataques que han dejado numerosos muertos en los últimos años.Agentes de la policía de París desalojaron a personas de algunos inmuebles en la llamada Margen Derecha después del ataque ocurrido en la calle Monsigny alrededor de las 21:00 horas. Clientes en bares y aficionados a la ópera describieron una escena de sorpresa y confusión en las inmediaciones.Sin embargo, fuera del cordón policial las cafeterías continuaban colmadas de gente y la vida nocturna de la ciudad reanudó su normalidad poco después del ataque.El atacante no identificado agredió a cinco personas antes de huir, según la policía de París y un testigo. Un hombre de 29 años falleció y otras cuatro personas resultaron heridas. Cuando la policía llegó a la zona minutos más tarde, el asaltante los amenazó y fue baleado, dijo Yvan Assioma, responsable de un sindicato policial.Las autoridades trabajan para identificar al asaltante y cualquier posible cómplice, dijo el ministro francés del Interior, Gerard Collomb, a reporteros el sábado.El fiscal François Molins señaló que las autoridades antiterroristas encabezan la investigación sobre los posibles cargos de homicidio e intento de homicidio con motivos terroristas.“En esta etapa, basados por un lado en los relatos de testigos que afirman que el agresor gritó ‘Allahu akbar' (Dios es grande en árabe) mientras atacaba a transeúntes con un cuchillo, y dado el modus operando, hemos turnado el asunto a la sección antiterrorista de la fiscalía de París”, declaró Molins a la prensa en el lugar de los hechos.La agencia noticiosa Aamaq, del grupo Estado Islámico, afirmó el domingo por la madrugada en un comunicado que el atacante perpetró su acción debido a los llamados de la organización a sus simpatizantes para que efectúen atentados en los países miembros de la coalición militar encabezada por Estados Unidos que busca erradicar a los extremistas en Irak y Siria.Aamaq no presentó evidencia de sus afirmaciones ni detalles sobre la identidad del atacante.Las fuerzas armadas de Francia participan activamente en la coalición desde 2014, y simpatizantes del Estado Islámico han matado a más de 200 personas en Francia en los últimos años, de ellas 130 en los ataques coordinados de noviembre de 2015 en París.El diversos tuits, el presidente Macron elogió a la policía que “neutralizó al terrorista” y señaló queEl ministro del Interior dijo que las vidas de los heridos no corren peligro.