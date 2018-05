Termina la pesadilla; liberan a turistas secuestrados en el Congo

Dijo “mis pensamientos están con la familia de la guardabosques del Parque Virunga Rachel Makissa Baraka que fue asesinada durante el secuestro y con el chofer herido”.



"Quisiéramos agradecer a nuestro valiente equipo para asegurar la pronta resolución de este incidente y el retorno seguro de los dos británicos”.

Dos turistas británicos fueron dejados en libertad en el este de Congo dos días después de secuestrados, anunciaron este domingo el secretario del exterior de Gran Bretaña y el Parque Nacional de Virunga.El canciller Boris Johnson no dio más detalles, pero agradeció a las autoridadesCosma Wilungula, director general del Instituto de Conservación Natural, agradeció la libertad de los turistas. El vehículo fue atacado cuando transportaba a los turistas desde el parque , unos 10 kilómetros (6 millas) al norte de la ciudad de Goma, le dijo un guarda parque a The Associated Press a condición de anonimato.El este del Congo es la base de grupos armados que se disputan un área rica en minerales.El 9 de abril trabajadores del parque murieron en una emboscada en Virunga. Funcionarios del parque atribuyeron el ataque a la milicia Mai Mai.Ese ataque elevó a, dijeron las autoridades.