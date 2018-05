Impiden comerciantes obra

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Algunosimpiden el inicio de la obra de pavimentacion de las banquetas.Fue necesaria la intervención de elementos de segurida pública ante una trifulca que se presentó entre comerciantes y autoridades municipales.Aproximadamente a las 9:00 de la mañana dos maquinas retroexcavadoras llegaron para iniciar a perforar las banquetas que van a ser remplazadas en el tramo del Canal de Huahuemba al Libramiento de Uriangato, comerciantes llegaron para tratar de detener la obra.Momentos después llegaron integrantes del ayuntamiento, el director de obras publicas, el director de fiscalización, el de servicios públicos, cuando trataron de mediar con los comerciantes, fueron agredidos a pedradas.“Cuando estaba aquí, me trataron de echar una moto encima”, dijoDespués fueron llegando más comerciantes, unos querían que iniciarán la obra otros estaban en contra, estos últimos estuvieron recabando firmas para frenar la obra.Personal Servicios públicos comenzó a retirar algunos toldos y anuncios de esta zona comercial.“A nosotros no nos han presentado el proyecto de las banquetas, nos dijeron qu desde el pasado viernes sin motivo alguno retiraramos las lonas y toldos, queremos que nos digan cómo va a ser el proyecto de pavimentacion de las banquetas” dijo un señor que esta en contra de la obra.“Nosotros queremos las banquetas, la gente que esta impidiendo la detención de la obra son los comerciantes que son del canal hacia la prolongación (Hidalgo), no sé en que les perjudica” dijo otro comerciante.Oscar comentó que tiene ciertos días para ejecutar la obra, si los comerciantes lo impiden se corre el riesgo de que se