Películas para criar niños emprendedores

El trabajo en equipo es importante para el logro y bienestar común.

Un buen líder está dispuesto a escuchar a los demás y es digno de confianza.

Es importante tener un plan, seguirlo y si no funciona recomponerlo en la marcha, pero jamás rendirse.

Pensamiento estratégico: Albert Einstein decía que “Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados” y esto mismo hace Mérida al luchar contra el resto de los candidatos por su propia mano en la competencia de tiro con arco. Con ello da una perspectiva nueva y práctica a las reglas establecidas en la competencia.

Romper paradigmas: Mérida representa el romper con lo establecido, los comportamientos esperados de una princesa. El emprendedor de hoy en día y del futuro tendrá que ser capaz de romper esos paradigmas sin miedo al qué dirán y con seguridad en sí mismos.

Enfrentar los problemas. En la película Elsa es recluida por sus padres a sus habitaciones porque no sabe controlar sus poderes. A la muerte de éstos, se aleja de Arendelle para vivir en soledad. Al huir, se desatan más problemas por sus poderes. La película enseña en este punto que, aunque uno se esconda o desaparezca los problemas seguirán ahí, con la posibilidad de que crezcan aún más. Los problemas deben enfrentarse y resolverse antes que se conviertan en una gran bola de nieve.

Pueden alcanzar sus sueños. Esta es la idea central de la película, sin importar que descabellados suenen con empeño, perseverancia y disposición todo se puede lograr.

Superar las adversidades. A lo largo de la película la protagonista encuentra dificultades que harían desistir a cualquier persona. Sin embargo, con ingenio y un pensamiento positivo logra salir de ellas.

Los negocios familiares pueden perpetuarse. La familia de Miguel, protagonista de la película, tiene un negocio de calzado que ha sido bien manejado y pasado de generación en generación.

Aceptar riesgos. Miguel debe enfrentarse a lo desconocido y aceptar los riesgos que le requiere su misión. Lo mismo sucede con los emprendedores que tiene que enfrentarse a muchas cosas que desconocen y aceptar los riesgos que la actividad conlleva.

El éxito de Miguel radica en la confianza que se tiene, en saber qué es lo que él quiere para si mismo y en no conformarse con lo que la vida le está ofreciendo.

Fomentar el emprendimiento desde la niñez es posible a través de herramientas que les enseñan a los niños a desarrollar la creatividad, el liderazgo, la importancia de la innovación, entre otros. Uno de estos recursos son las películas que no solo los entretienen, también ayudan a sembrar la semillita de ciertos comportamientos para formar niños emprendedores.Disney y Pixar son expertos en la animación y en contar brillantes historias para los niños y lo no tan niños, que además de hacerlos pasar un buen rato alimentan su espíritu emprendedor con algunos aprendizajes.La tercera entrega producida por los estudios de Walt Disney y Pixar Animatios Studios narra las aventuras de Woody, Buzz Lightyear y el resto de los juguetes cuando tienen que enfrentar una dura y triste realidad y un futuro incierto ante el ingreso de dueño, Andy, a la universidad. Por azares del destino los juguetes terminan en una guardería en donde tendrán que poner en marcha todas sus habilidades para sobrevivir, salir de ahí y luchar por un objetivo común: regresar a la casa de Andy.