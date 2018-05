'Pizarro tiene ofertas en Europa y México' -Francisco De Anda

"Pulido no sale, en el caso de Pizarro, te puedo decir que si han habido ofertas, sobre todo de Europa, han habido ofertas de equipos mexicanos también. Hoy hablé en la mañana con él (Pizarro) y yo te puedo decir que hoy es jugador de Chivas", declaró de Anda.

En conferencia de prensa, el director deportivo de las, señaló que sus jugadores estrella,no saldrán de la institución.En el caso del canterano de, el ex comentarista fue más claro al resaltar que no saldrá del club, mientras que con el ex jugador del, indicó que han tenido varias ofertas pero al momento, sigue siendo jugador deLuego de que fueron campeones de la, los rumores no han parado en la institución rojiblanca. Oswaldo Alanís, por su parte, está más que arreglado con el Getafe de España.