Logran bajar gastos destinados a comida

La Comisión de Administración Interna del MunicipioEl regidor Adrián Camacho Trejo Luna, presidente de la Comisión de Administración Interna, detalló que en lo que va del año han gastado menos de 8 mil pesos para el pago de alimentos y bebidas.“Sobre los alimentos tenemos una partida aprobada de 128 mil pesos a la fecha una vez transcurrido enero, febrero, marzo y abril y los días de mayo estamos teniendo un gasto inferior a los 8 mil pesos con esta proyección no vamos a llegar ni a los 50 mil pesos”, destacó.Los miembros de la comisión adoptaron el tema de la austeridad para reducir los gastos en alimentos que consumen durante cada comisión, dado que a penas hace poco menos de un año, está era la comisión que más invertía en la compra de alimentos.“El acuerdo de austeridad que tomamos como comisión es que no se tuvieran cuentas o reuniones que implicaran comidas o desayunos,(...), por lo que la proyección nos dice que ahí está el recurso estará para el resguardo y nuevo cause que determine la administración para otras actividades del Ayuntamiento”, comentó.Finalmente el regidor comentó que aún está pendiente la auditoria que se realizará a la Comisión de Administración interna, esto luego del cambio de presidente de dicha comisión, ya que anteriormente era presidida por por la regidora Iovana Rocha Cano.