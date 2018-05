Necesita Panteón de Santa Teresa una ‘buena arregladita’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tres comunidades del municipio han solicitado al Ayuntamiento capitalino la ampliación de los cementerios puesto que los espacios actuales son muy pequeños y algunos ya se encuentran en malas condiciones como el panteón de Santa Teresa comentó el Regidor Guillermo Torres Saucedo.Aunque la donación de los predios ya fue realizada al Municipio, el tema aún está siendo inspeccionado por el área Jurídica; las zonas rurales que están solicitando la extensión de los terrenos para la ubicación de los cuerpos, son El Cubo, la Concepción y El Zangarro.“En el jurídico del municipio hay comunidades que han donado los terrenos para ampliaciones pero no se ha terminado el trámite, estamos solicitando un informe para que nos platique en qué va ese tema”, mencionó.En lo que compete al panteón de Santa Teresa, se pretende la construcción de una barda perimetral esto luego de que una tumba fuera presuntamente saqueada llevándose los restos del mausoleo, sin embargo, el regidor comentó que el proyecto quedará pendiente para la siguiente administración.“Desde que inició la administración estuvimos analizando el tema del bardeado pero por desgracia los recursos no alcanzan y creo que va a ser uno de los pendientes que se van a quedar”, señaló.Y es que las personas que han solicitado las mejoras, aluden que este lugar es donde pueden visitar a sus seres queridos y que es una molestia tener que ir a un lugar en estas condiciones, razón por la cual piden las remodelaciones.“Mi mamá está enterrada aquí y cuando falleció un hermano, quisimos ponerlos en el mismo lugar pero nos dijeron que ya no había espacios”, manifestó María.Sobre el foco de infección que genera el amontonamiento de la basura, Gerardo, comenta su experiencia.“Yo le traía flores a un familiar pero me di cuenta que las ratas se las comían, y eso que eran sintéticas, por eso dejé de traerle cosas a la tumba, y porque la verdad es que la manera en que se encuentra todo el panteón es penosa”.Finalmente Torres Saucedo, resaltó que previo a las festividades del Día de Muertos la dirección de Salud del Municipio comenzará a realizar la limpieza de los cementerios.