Un día como hoy falleció uno de los cantantes más exitosos de todos los tiempos. Sin embargo, por más que pasen los años su voz no se olvida

1. Se decía que era un maniático de la limpieza y que se bañaba hasta doce veces al día.

2. Antes de ser famoso, combinaba su trabajo de cantante en la radio con el de camarero en un bar de New Yersey.

3. Su canción más famosa ‘My Way’ tiene el record de ser la más solicitada en los funerales británicos.

4. Se caso 4 veces y tuvo romances con la princesa Soraya, Jacqueline Kenedy y Carmen Sevilla.

5. Tenía más de 60 peluquines los cuales tras su muerte se subastaron alcanzando cifras inimaginables.

6. Fue enterrado con un paquete de cigarrillos Camel, un encendedor, una botella de Jack Daniels y diez monedas de 10 centavos de dólar. Además en su láida puede leerse: “Lo mejor está por venir”.

7. Frank estudiaba periodismo antes de dedicarse al mundo de la música.

8. A los 19 años, Fran Sinatra participó en una película pornográfica que le hixo ganar 100 dólares.

9. Frank Sinatra fue la inspiración central que tuvo el personaje Johnny Fontaine en la primera película de ‘El Padrino’.

10. Sinatra grabó alrededor de ochocientas canciones. Varios temas suyos se convirtieron en clásicos de siglo XX como ‘New York, New York’, ‘My Way’, ‘I’ve Got You Under My Skin’, ‘Stranger In The Nigth’ y ‘Something Stupid’, entre otras.