Valorsum responde a alcaldía, incendio inició en terreno del municipio

La empresa Valorsum respondió a la presidencia municipal de Mineral de la Reforma que el incendio del relleno sanitario inició en el predio propiedad del municipio, donde desde hace años, y hasta la fecha, deposita la autoridad municipal la basura a cielo abierto.Aseguró que no le ha sido revocada la concesión para procesar la basura y agregó que dejó de prestar el servicio al municipio, por presentar éste un retraso de más de seis meses en el pago de servicios a Varlosum.Por medio de una carta abierta, la empresa que trataba la basura del municipio respondió a la conferencia del alcalde Raúl Camacho Baños el señalar que el incendio no fue originado, y mucho menos inició en la planta de Valorsum.“Incluso, es de resaltar, el fuego no alcanzó a nuestras instalaciones”, agregó.También “es de aclarar que la suspensión que se llevó a cabo el mismo día sábado, por parte de las autoridades ambientales, fue una acción dirigida en contra del municipio y no a la empresa, para evitar que se sigan depositando desechos fuera de las normas ambientales”.“Nos sorprende las declaraciones realizadas, pues la empresa Valorsum ha apoyado, desde el inicio de la contingencia, con pipas de agua, viajes de tierra, maquinaria y personal capacitado, de manera incondicional para mitigar la conflagración lo más pronto posible”.