Facebook suspende 200 aplicaciones por el mal uso de los datos

Tras esta investigación, si se descubre un uso indebido de los datos similar al sucedido con Cambridge Analytica, Facebook eliminará para siempre de su servicio. Zuckeberg ha recordado en la entrada que ha sido un numeroso equipo interno el que está trabajando a destajo para averiguar la conducta de dichas aplicaciones. En el informe se detalla que este equipo trabaja en dos fases: una inicial en la que se criba a todas aquellas aplicaciones con acceso a los datos sensibles del usuario y en una segunda mucho más elaborada, se obligará a los desarrolladores de las apps sospechosas a informar pormenorizadamente del destino de estos datos (previa suspensión, lógicamente).

Nuevo caso

Facebook no quiere medias tintas ni rastro de dudas sobre su firmeza a la hora de evitar la fuga masiva de datos como lo sucedido con Cambridge Analytica y la red social ha comenzado la limpia de aplicaciones conectadas al servicio y sospechosas de actuar de manera similar. En un contundente comunicado de prensa , la red social no solo ha recordado que está manos a la obra en la busca y captura de culpables, sino que son ya “cerca de 200” las apps sospechosas las que han sido suspendidas y ahora serán objeto de una profunda investigación para conocer el alcance de su conducta. Mark Zuckerberg prometió medidas y éstas no han tardado en llegar; en este sentido, los usuarios de Facebook con aplicaciones conectadas habrán comprobado ya en primera persona cómo han sido todas desactivadas y uno debe ir permitiendo de nuevo el acceso al perfil para seguir disfrutando de ellas.Facebook anuncia asimismo algo que suena a un “esto no ha hecho más que empezar” ya que avanza que queda mucho camino por recorrer y “llevará tiempo”, informando que irá dando buena cuenta de los avances a medida que se produzcan. Con estos pasos parece claro que la red social no quiere ser ni una sombra de lo que era en materia de protección de datos y privacidad.Pero este lunes no ha comenzado, pese a sus esfuerzos, con buen pie para los responsables de la red social: NewScientist ha informado de un nuevo caso semejante a Cambridge Analytica en el que datos de tres millones de usuarios habrían sido filtrados empleando la misma mecánica que la empleada por la firma británica. En este caso, la fuga de información se habría producido a través de la aplicación myPersonality y los datos en juego serían sensibles (no solo información personal del usuario, sino también su coeficiente intelectual en base a los resultados del test de la propia app).Los responsables de la red social ya habían suspendido dicha aplicación el pasado 7 de abril acusándola de “violar” la normativa en cuanto al lenguaje empleado y el destino de los datos, pero la medida llegó demasiado tarde y hoy hemos conocido la masiva fuga de información. Facebook, por el momento, no se ha pronunciado en concreto sobre el affaire en torno a myPersonality.