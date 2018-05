Acusa promesas a ‘fondo perdido’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hasta 30 mil pesos a fondo perdido, es lo que ofrecen personas ligadas a Acción Nacional a ciudadanos de Pueblo Nuevo, e incluso, a personas que arriban de municipios como Irapuato, Valle de Santiago y Abasolo, en plena temporada electoral.Así lo señaló la alcaldesa con licencia y candidata a la elección consecutiva por el PRI en Pueblo Nuevo, Larisa Solórzano Villanueva, quien pidió a las autoridades electorales y del Gobierno del Estado investigar esta situación.“Les hacemos un llamado a las autoridades electorales y estatales para que acudan al municipio ya que todo el fin de semana estuvo arribando gente de nuestro municipio y de otros municipios aledaños para un supuesto crédito de hasta 30 mil pesos refieren que de un “Programa de economía a la mujer rural”, hay incertidumbre y temor ya que aquí todos nos conocemos y no sabemos el porque de estas reuniones ni la finalidad de ello. Intranquilizando e inestabilizando a las familias de nuestro mpio. #IEEG #INE #Gobestado”, publicó la candidata en su perfil de facebook.Junto a la publicación agregó fotografías donde se ven decenas de personas reunidas en predios en Pueblo Nuevo, bajo el sol, en donde se realiza el registro para acceder a este crédito, de acuerdo a las explicaciones de la edil con licencia.“Según refieren son 30 mil pesos a fondo perdido, no es nada más a la gente de Pueblo Nuevo, han arribado camiones también de los municipios de Abasolo, Valle de Santiago, Irapuato, quiero avisar a las autoridades electorales y al Gobierno del Estado, que hagan algo, porque la gente cree, piensa que es una situación de una candidata de Acción Nacional para decirles que ella va a bajar esos recursos, la conquista de votos es con propuestas, calidez, calidad y no con dinero”, indicó.Larisa Solórzano agregó que se estuvieron haciendo registros también en una papelería, señalando como responsable a una de las propietarias, Teresa González, por lo que solicitó nuevamente a las autoridades investigar los registros que se dieron este fin semana.“Que investiguen qué tipo de créditos son, no vaya a ser un fraude o que vaya a ser una situación con tintes electorales (...) unos dicen que son recursos estatales, otros dicen que son federales, la gente se está inscribiendo, y pedimos por supuesto que analicen esta situación”, explicó.Solórzano Villanueva indicó que no hay indicios de que en estos comicios se puedan dar situaciones de violencia o agresión, aun cuando hace tres años, después de la elección que la convirtió en alcaldesa, ciudadanos incendiaron la Presidencia Municipal e incluso patrullas de Policía Municipal en Pueblo Nuevo.