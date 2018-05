Exigen con marcha justicia ambiental

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Que ciclovías y la dignificación de pasos peatonales y banquetas sean incluidos en las grandes obras de urbanización que actualmente realiza el municipio, son algunas de las cosas que exigieron grupos ambientalistas de Irapuato, en la caminata ‘Todos X un aire limpio’.Leticia Ochoa, líder de la asociación ambiental Planeta 4 en entrevista mostró su inconformidad ante al alza de la contaminación y la urbanización de la ciudad sin cuidar el medio ambiente.“No estamos en contra del progreso pero que tristeza me da que no nos escuchen, no hay calles que contengan esta ambición de andar en vehículo, tenemos que desmotivar el uso del vehículo ¿De qué manera los vamos a convencer?, el vehículo es el ícono de nuestra sociedad actual de la contaminación y de todo, que bueno que hagan proyectos pero que tengan una mirada holística, una mirada ambiental”, dijo.Leticia Ochoa aseguró que Irapuato “apesta” porque todos andan en carro y con aire acondicionado y porque no hay una dignificación para la gente que camina.“Ahorita nos consideran sus enemigos, ¡Qué tontería!, hemos trabajado, llevo 20 años pidiendo ciclovías, pidiendo paradas dignas para la gente de a pie”, señaló.Por último, refirió que esta no será la primera marcha que se realice para pedir justicia ambiental.“Habrá otra marcha y habrá más gente que se convenza, este es el inicio, o nos escuchan o nos escuchan, nosotros no estamos en contra del progreso, pero tiene que ser un progreso para todos”, manifestó.Ante el proceso jurídico que los ambientalistas tienen contra el Municipio por las obras detenidas en el bulevar Gómez Morín debido a la protección de los árboles del camellón, Lety Ochoa recalcó que no son enemigos del progreso, pero esperan más responsabilidad por parte de las autoridades quienes deben ser conscientes del daño al medio ambiente y a la salud de los irapuatenses que ocasiona la contaminación.