Piden que no remuevan servicio de transporte

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El servicio de transporte gratuito que beneficia en gran medida a estudiantes, maestros y trabajadores de las diferentes áreas del, aseguró el trabajador técnico en el área de edificios y obra civil,Este servicio, informaron trabajadores es un derecho laboral que se ganaron desde hace más de 30 años.“Tenemos un servicio de transporte, que es un acuerdo de hace 30 años y ahora se nos quiere rertirar ese medio de transporte al que tenemos derecho”, señaló.“No nos deben afectar los recursos administrativos en el presupuesto, no perderíamos ese derecho, los derechos laborales no son negociables e irrenunciables”, exigieron.El trabajador señaló que, sin embargo en estos momentosLa negación de este derecho aseguró que afectaría a miembros del Cinvestav de manera económica ya que algunos no viven en Irapuato o incluso no son originarios del estado de Guanajuato y requieren gastar en sus necesidades básicas.“Los estudiantes gozan de becas, pero no es suficiente porque tienen que obtener recursos para su estancia ya que muchos de ellos no son de aquí de la región de Irapuato inclusive algunos no son del estado, sí afectaría en gran medida porque esto facilita el traslado del Cinvestav hacia la ciudad que está practicamente afuera de la ciudad poniendonos también en riesgo por el tema de la inseguridad que se ha presentado en la ciudad”, finalizó.