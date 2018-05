Se oponen a que se les retire transporte gratis

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Para exigir que no se les retire el servicio de transporte gratuito a estudiantes, maestros y trabajadores de las diferentes áreas del Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) en Irapuato, desde las 7 de la mañana trabajadores y alumnos marcharon desde el CBTis 65, ubicado en la Avenida Guerrero, hacia las instalaciones del Cinvestav ubicado en el libramiento Norte, frente al CRIT.El transporte gratuito es un beneficio con el que cuentan integrantes de la institución y que a decir del trabajador técnico en el área de edificios y obra civil, Francisco Javier Vargas, les quieren quitar injustamente.“Tenemos un servicio de transporte que es un acuerdo de hace 30 años y ahora se nos quiere retirar ese medio de transporte al que tenemos derecho”, acusó.Los trabajadores aseguraron que los derechos laborales no son negociables, sin embargo, el sindicato de trabajadores trató de negociar con los directivos sin obtener una respuesta favorable.El trabajador señaló que a partir del 16 de mayo se espera que el servicio de transporte desaparezca presuntamente por problemas administrativos.“No nos deben afectar los recursos administrativos en el presupuesto, no perderíamos ese derecho”, exigió.La negación de este derecho, aseguró, afectaría a miembros del Cinvestav de manera económica ya que algunos no viven en Irapuato, e incluso vienen de otros estados y necesitan el dinero para otras cosas.“Los estudiantes gozan de becas, pero no es suficiente porque tienen que obtener recursos para su estancia ya que muchos de ellos no son de aquí de la región de Irapuato inclusive algunos no son del estado, sí afectaría en gran medida porque esto facilita el traslado del Cinvestav hacia la ciudad que está prácticamente afuera de la ciudad poniéndonos también en riesgo por el tema de la inseguridad que se ha presentado en la ciudad”, finalizó.