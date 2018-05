Vandalizan negocio financiero

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un grupo de jóvenes vandalizaron el exterior del negocio Servicio Financiero Libertad durante la madrugada del domingo, arrojaron piedras a los cristales del establecimiento, ocasionando destrozos. Afortunadamente no se cometió ningún robo al interior. No hubo detenidos.Lo anterior se registró entre las 4 y 5 de la mañana en el lugar ubicado en la esquina de la avenida Casimiro Liceaga con la avenida Independencia de la colonia Álvaro Obregón.La alarma del negocio se activó, por lo que acudieron algunas unidades de la Policía Preventiva, quienes se vieron que los principales vidrios del establecimiento se encontraban rotos, en el interior del lugar había varias piedras que utilizaron los vándalos para realizar los destrozos, sin embargo, no hubo personas detenidas por los hechos.Hasta el lugar arribó el encargado del negocio quien indicó a los elementos preventivos que iría a levantar la denuncia correspondiente, mientras que los cristales serían repuestos hasta el día de hoy, en lo que le autorizaban el cambio.