MEADE, POR FIN

Luego de mes y medio de campaña Pepe Meade se decide a pisar Guanajuato en agitado día de encuentros con medios, empresarios y clero en Celaya, y el priismo de Irapuato y León.Por segunda vez en campaña Andrés Manuel visitará Guanajuato. Estará en las plazas públicas mañana en San Luis de la Paz y San Miguel y el miércoles en Acámbaro, Salamanca y Celaya. Y volverá…En la grilla todo está listo para el primer debate entre los cinco candidatos a la Gubernatura el jueves 17 de mayo a las 18:30 horas en el IEEG.Hoy 14 de mayo arrancamos con lo que nos faltaba de la grilla electoral, la campaña por los 22 distritos locales de mayoría, 45 días saldrán a la calle a pedir el voto. Se suman a los candidatos a alcaldes que tienen 60 días de campaña y los que harán 90 que son para las diputaciones federales, Senado, Gobernador y Presidente de la República. Por todo eso votará usted el próximo domingo 1 de julio, así que atento.En León el partido del poder, o sea el PAN, lanza cartas experimentadas para ir por los cuatro distritos. El diputado federal Miguel Ángel Salim va por el III local; la joven abogada Libia Denisse García quiere repetir en el V; la también legisladora federal y extesorera, Alejandra Gutiérrez, va por el VI; el exsubsecretario de Gobierno, Rolando Alcántar, por el VII; y Cristina Márquez es la carta para el XXI.El PRI apuesta en su mayoría por nuevos rostros. El perfil más conocido es el regidor con licencia, Salvador Ramírez, por el V; el resto son: Patricia Romo al III; Bernardo Rodríguez (líder sindical del Hospital General de León) va en el IV; María Fuentes VI, Gabriela Fuentes el VII y Melisa López XXI.En la contienda veremos a un portero mundialista en Estados Unidos 1994, ex de América y León, Adrián Chávez Ortiz, postulado por Movimiento Ciudadano al distrito V. Fue Director del Deporte en la Delegación Magdalena Contreras y encargado de la preparación física en la Policía Federal.MC además postula a quien fuera diputada federal por el Partido Verde, Rosa Elba Pérez (VI); Felipe Ruiz, de la asociación Ciudadanos Hartos, en el XXI; Raúl Ricardo Díaz, exdirector general del ITESI plantel Purísima del Rincón que salió muy molesto con Márquez Márquez luego de su relevo. Además de Luz Yebra (IV) e Iñigo Álvarez (VII).El ingreso neto mensual del Diputado local es de 110 mil pesos. Ser legislador es cosa seria y esperamos campañas serias. El Consejo Coordinador Empresarial de León y organismos de la sociedad civil aliados proponen generar un Observatorio Legislativo para evaluar la tarea de nuestros 36 diputados en sus funciones de legislar, fiscalizar y gestionar. Uuurge.En medio de las noticias un día sí y otro también de la ola violenta en Guanajuato el Gobierno del Estado y el candidato oficial, Diego Sinhué, esbozaron una sonrisa con el reporte de la organización “México ¿cómo vamos?” que coloca a Guanajuato como la segunda entidad con mayor crecimiento económico promedio anual en la administración, con el 5%, entre las que renovarán la Gubernatura.El Semáforo Electoral de Guanajuato reporta que se entregan buenas cuentas también en el indicador de deuda pública que en 2012 se recibió en un 1.4% PIB Estatal y se deja en un 0.9%, siendo el quinto estado con la deuda pública como porcentaje del PIBE más baja del País. En empleo no alcanzó la meta de generar 57 mil 100 plazas formales por año pero en promedio generó el 90%, algo muy positivo.Pero hay otros indicadores que son un reto para el siguiente Gobierno de Guanajuato, uno de ellos es el de la productividad laboral (medida como el valor de la producción por hora trabajada) la cual pasó apenas de 117 pesos por hora trabajada a 128 pesos en todo un sexenio, muy por debajo del promedio nacional de $162.En Irapuato la de por sí raquítica oposición del PRI en el Ayuntamiento queda ahora más debilitada. Ya se aprobó la licencia de los tres únicos regidores: Sharon Orozco Chávez, David Muñoz Torres y Armando Uribe Valle. Los dos primeros inician hoy campaña por las diputaciones locales y el tercero es el flamante vocero de la campaña del candidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez García.En tierra fresera también está de a peso la grilla panista. El Comité Estatal y el alcalde con licencia que está en campaña por la elección consecutiva, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ya no quieren al presidente del partido, Alejandro Sánchez, y se mueven para que regrese quien ya estuvo hace poco como encargado de la oficina, José Luis Acosta Ramos.La Secretaría de Salud en Guanajuato y el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Guanajuato pactaron nuevamente una alianza para fortalecer las redes de atención médica en los padecimientos oncológicos en beneficio de la niñez guanajuatense. Se busca dar continuidad en la atención de cáncer infantil de manera totalmente gratuita aprovechando la cartera de servicios que ofrece el Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO).