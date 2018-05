Cumplen con su ‘misión’

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Instituto Lux busca formar a los jóvenes integralmente, por lo que, año con año, alumnos y ex alumnos se van de misiones.“El proyecto consiste en llevar a los jóvenes a una semana de encuentro, es una experiencia de Dios a través del contacto con las comunidades de distintos municipios del estado, en esta ocasión con Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende”, comentó Raquel Zamora, Coordinadora de Proyecto de Misiones.Cerca de 300 estudiantes vivieron la experiencia este año en dieciocho comunidades como Tlaxcalilla, Ciénega, Manantiales, La Cantera, San José de Allende y San Damián, donde realizan labores de catequesis y momentos de oración.“Es una actividad voluntaria que se abre para todos los alumnos de bachillerato de cualquiera de las tres generaciones y que además implica un proceso formativo, con actividades de formación y recaudación. Es un proyecto autosustentable, quiere decir que todos los costos del proyecto de misiones son sustentados por los misioneros”, agregó Raquel.“Fueron misiones de compartir e intercambiar. Logramos hacer un equilibrio muy completo en una comunidad donde hace mucho no iban misioneros”.“La experiencia fue muy enriquecedora. Me tocó regresar a una comunidad donde ya había ido y la forma en que nos abren las puertas de su casa y su corazón es maravillosa, pues pudimos compartir la vida, la esperanza, el amor y la fe”.“Yo creo que es un espacio de encuentro con uno mismo y con Dios, vemos su rostro en cada una de las personas y niños. Fue una experiencia muy bonita de la que me llevo muchos frutos que voy recolectando”.“Fue una experiencia muy satisfactoria y enriquecedora; te deja lleno de grandes amistades además de una conexión con tu equipo y con la gente de la comunidad. Te hace darte cuenta de otra realidad un poco ajena a nosotros”.“La resumo como las mejores, cerré con broche de oro ya que es mi último año. Esta experiencia me ayudó a definir la persona que soy y la persona que quiero ser en el futuro para contribuir con mi comunidad”.“Fue muy grata, fue la primera y tuve un poco de miedo, pero se fue convirtiendo en alegría y entusiasmo. Terminando las misiones me sentí muy agradecido por poder vivir esta experiencia de encontrar ese amor de Dios en las personas”.“Fue mi segunda vez y completamente diferente a la pasada,. Nuestra conexión con la comunidad y la convivencia con ellos estuvo muy padre; yo dejo todo mi amor, energía y esperanza de volver”.