Dan mensaje de fe

“Todas las religiones nos enseñan este nivel superior de gozo para los seres humanos, y en general, todas nos dan la idea no sólo de la espiritualidad sino del amor, el amor al prójimo, a nuestro País y comunidad, el deseo y compromiso de ser mejores, de todos los días y cada día crecer como personas”, dijo Vicente Fox, presidente del Centro Fox durante la inauguración del evento cultural “Artes Místicas del Tíbet”.En Centro Fox y hasta este domingo 13, se realizan ceremonias, conferencias, danzas sagradas, cantos polifónicos, exposiciones y sesiones de meditación por parte de los monjes del Tíbet quienes comparten sus tradiciones milenarias con las que buscan compartir su mensaje de paz y armonía como el pueblo mexicano.El ex mandatario invitó a disfrutar de la riqueza espiritual de lo monjes tibetanos, sin importar que religión se profese.“El budismo es una religión universal de espiritualidad, no nos va a quitar nada de lo que ya somos, nos va añadir esta nueva dimensión de pensamiento y de reflexión”, dijo.En el 2013 Su Santidad el Dalai Lama visitó el Centro Fox donde impartió una conferencia magistral.“Los monjes, representantes directos de SS el Dalai Lama, han salido de gira durante todo un año y al momento de estar en México lo hacen con la intención de poder compartir, no el budismo en sí, sino estás tradiciones tibetanas que son milenarias”, expresó Gueshe Lobsang Tenzin Negi, fundador y director espiritual de Drepung Loseling Monastery, Inc., en Atlanta.“Cuando vienen los monjes, lo hacen con tal de transmitir las enseñanzas que Su Santidad el Dalai Lama nos ha compartido y estamos muy contentos que se puedan presentar en este país, México, que lo necesita tanto en este momento”, agregó.Además de la oferta cultural que se vivió en Centro Fox, en el restaurante Delicias del hotel Hacienda San Cristóbal, la chef ejecutiva Ana Sofía Sahagún recibió como chef invitado a Dilshan Madawala, originario de Sri Lanka.Ambos profesionales de la cocina fusionaron ingredientes y sabores durante los días del festival para ofrecer a los visitantes experiencia culinaria apegada al programa cultural que se vivie hasta este domingo.