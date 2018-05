Invierten en Policías para protegerse de ataques

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Mientras algunos municipios gastan millones de pesos en camionetas blindadas para sus mandos policiacos, otros no tienen ni siquiera patrullas suficientes. Además, los elementos de Seguridad Pública se sienten en riesgo debido a los ataques contra policías que se han registrado en el estado.En León recientemente el Gobierno Municipal realizó un gasto cercano a los 15 millones de pesos para adquirir camionetas blindadas.En Celaya, también a finales de 2017, el Ayuntamiento aprobó entre polémica un recurso de cuatro millones 300 mil pesos para la compra de dos camionetas blindadas.En Irapuato se considera que el tema debe ser analizado, sin embargo, hasta el momento no se ha realizado la adquisición.Mientras que en municipios del sur del estado, la falta de presupuesto vuelve “impensable” la adquisición de vehículos de ese tipo, ni siquiera cuentan con las patrullas necesarias.El 2018 ha sido un año complicado para las corporaciones policiacas. Durante enero, dos elementos del Mando Único fueron asesinados en Apaseo el Alto, uno en Celaya, dos en Salvatierra y dos comandantes en San José Iturbide.Ese mes también fue ejecutado el director de la Policía de Irapuato, Javier Castañeda Vargas.En febrero, un elemento de la Policía de Cortazar también fue asesinado y un comandante de la Policía Municipal de Celaya. Asimismo, un elemento de la Policía Vial de Apaseo el Alto fue ejecutado el 2 de marzo.En abril, una agente del Ministerio Público de Juventino Rosas fue encontrada sin vida en Salamanca. Y este mismo mes, un elemento ministerial fue raptado en su propia casa mientras desayunaba con su esposa. Afortunadamente fue rescatado con vida.Por otro lado, los ex directores de Policía de Celaya y Apaseo el Grande fueron asesinados en 2017.En León, el regidor con licencia del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, señaló que gracias a una autorización de cerca de 15 millones de pesos se adquirieron tres unidades de equipo especial para los mandos policiacos.El miembro de la Comisión de Seguridad lamentó que quienes encabezan las fuerzas de seguridad tengan que recurrir a este tipo de herramientas para hacer su trabajo.“No debería de darse este tema de blindaje porque debería de recuperarse la estabilidad y el orden que prevalecía hace muchos años en nuestro estado, y tomar estas medidas es un mensaje que la situación que estamos viviendo es complicada, que quienes garantizan el orden y la paz tienen que blindarse. Creo que son gastos necesarios para poder generar las herramientas de hacer lucha contra la delincuencia y esperemos que con todas esas inversiones se pueda en un corto tiempo recuperar la tranquilidad, de no ser así, hay una falta de capacidad de quienes toman las decisiones”, dijo Contreras Guerrero.