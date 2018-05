Se reunirá Meade con Obispo de Celaya

El Obispo de la Diócesis de Celaya,aseguró que la reunión no será para promoverlo.



“Lo voy a recibir pero no para promoverlo, recibiré a quien quiera venir, a quien me pida, pero que no se haga promoción. A mí no me van a meter en eso”, afirmó.

En ocasiones anteriores lo han querido involucrar,



“Con mucho gusto lo recibo, es muy importante lo que están haciendo pero deben de tener cuidado, yo no voy a entrar en las campañas políticas”, señaló.



Como Iglesia, dijo, “no debemos entrar en campañas, podemos formar a la gente pero no inducir a alguien”.

Hizo un llamado a los candidatos aEn algunos eventosy no está bien, acusó.Exhortó a los candidatos a queEl Obispo también“Hemos tocado fondo”, dijo a raíz del asesinato del candidato de



“Es un caso muy triste, por que no hay seguridad, el crimen se esta politizando desde hace rato, se dice que las autoridades tienen la culpa, en parte es cierto pero también es de la sociedad”.