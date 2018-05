Candidato se viste de payaso en La Paz

"Pensé que estábamos en una campaña seria, pero veo que los candidatos de otros partidos se la pasan haciendo puras payasadas con propuestas demagógicas que no llevan a nada", dijo en conferencia de prensa.



"La Paz tiene un enorme potencial económico, nuestra ubicación geográfica es privilegiada, tiene gran diversidad, riqueza natural; el municipio es rico pero lo han empobrecido por malas políticas y malos políticos", expuso.

Con un "" de payaso se presentó este lunes el candidato dea la alcaldía de La Paz,como crítica, dijo, a las "" que han dicho sus contrincantes en lo que va de la campaña.De profesión médico, Estrada Flores señaló que no se presentaba vestido en alusión a la "terapia de la risa", muy efectiva –dijo— en el tratamiento de niños enfermos, sino por el tipo de campañas que se están desarrollando.Añadió que los candidatos de los otros partidos políticos sólo "se sacan sus trapitos al sol o viven en el mundo de la fantasía, burlándose de la ciudadanía".Y es que, insistió, la ciudadanía demanda de campañas que estén a la altura de los retos que enfrenta el municipio de La Paz, en materia de desarrollo económico, servicios públicos, seguridad y movilidad.Mencionó que entre sus propuestas está la reducción de impuestos municipales para incentivar la inversión, un reordenamiento del personal del que dispone el Ayuntamiento, la promoción del turismo y el fortalecimiento de vínculos con los sectores inmobiliario e industrial para detonar la economía de La Paz, así como un plan de movilidad.Cabe mencionar que en BCS Movimiento Ciudadano se separó de la coalición Por México al Frente, argumentando Estrada Flores, quien es líder estatal del partido, que panistas no permitieron candidaturas y no pretendían ser "".