Vinculan a Javier Duarte con desapariciones en Veracruz

"Son líneas de investigación que se van sustentando conforme es mayor el número de detenidos y mayor el rango de estos", declaró.

, puntualizó que una de las líneas de investigación que buscan dar con el paradero del ex Fiscal de la entidad,con el delito de desaparición forzada.En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas,dijo que las investigaciones avanzan en la medida en que aumentan las detenciones por la desaparición forzadaEl gobernador insistió en que las investigaciones apuntan a que, debido a la cercanía institucional del ex gobernador con el ex secretario de Seguridad Pública o el ex Fiscal "hay líneas de investigación muy sólidas que podrían llevar a concluir que Javier Duarte estuvo enterado, cuando menos, de este hecho".Hasta el momento, por la comisión de este delito, se encuentran presos tres funcionarios: el ex Director de Servicios Periciales, la ex Fiscal de Investigaciones Ministeriales y la ex Delegada en Xalapa de la Policía Ministerial.La tarde del pasado domingo, el gobierno estatal declaró como prófugo de la justicia al ex fiscal General e informó que se ofrece una recompensa de hasta cinco millones de pesos a quien proporcione información para dar con su paradero.