El papá de Meghan Markle no quiere asistir a la boda

Thomas Markle, ha anunciado que no acudirá a la boda de su hija con el príncipe Enrique

Thomas sufrió un ataque al corazón hace seis días, pero logró el permiso de los médicos para acudir a la boda, aunque ahora ha decidido no ir porque no quiere avergonzar a su hija.

Meghan Markle ya no llegará del brazo de su padre al altar de la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el próximo 19 de mayo. Su progenitor,, según informa el portal TMZ.El padre de la futura duquesa de Sussex, que sufrió un ataque al corazón hace seis días, está muyThomas Markle ha explicado al mismo medio que en el último año se ha visto rodeado de paparazzis que le han fotografiado en momentos embarazosos. Por ejemplo, comprando cerveza o paseando sólo y desaliñado. Markle ha puesto el foco en varias imágenes en las que se le ve comprando cerveza que, según sostiene, no era para él.Pero cuando una agencia le propuso hacerle unas fotografías tomándose medidas para hacerse un traje a o buscando en Internet imágenes de su hija y el nieto de la reina Isabel, aceptó la oferta. En aquel momento, según cuenta TMZ, vio una oportunidad para rescatar su imagen.Ahora admiteSegún sostiene, las imágenes fueron idea de la agencia, no suya.Markle ha explicado al mismo medio que no quería hacerle daño a su hija ni a la familia real británica cuando hizo el trato. Además, subraya que no lo hizo por dinero.Al escándalo de las fotografías se suman sus problemas de salud.El palacio de Kensington confirmó hace unos días en un comunicado que la novia y su madre (Doria Ragland) llegarían juntas en coche a Windsor. Después, el señor Markle conduciría a su hija por el pasillo de la Capilla de San Jorge. "La señorita Markle está encantada de tener a sus padres a su lado en esta importante y feliz ocasión", señalaba la nota.