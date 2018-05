VIDEO Familia se baja de auto en un safari y casi es comida por guepardos

La dirección del parque, furiosa, ha dicho que la culpa es de la familia y no piensa añadir carteles de alerta, en francés, al recinto.



“No se puede salir del coche en ningún momento, y hay señales bien claras, en varios idiomas, por todo el parque. Es una barbaridad”.



“Y no estaban especialmente hambrientas; reaccionaron con curiosidad y protegiendo su territorio. Pero esta gente ha tenido mucha suerte”.

La temeridad de una familia francesa durante su visita al Safari Park Beekse Bergen, de Holanda, a punto ha estado de acabar en tragedia. Como ocurre en otras reservas, la zona se puede recorrer dentro del coche, sin bajar las ventanillas, en especial junto a los grandes felinos. El grupo en cuestión, sin embargo, salió en dos ocasiones del vehículo en busca de la mejor foto junto a los guepardos.Con un niño pequeño, los padres permanecieron en el camino y no ocurrió nada: los animales descansaban sobre la hierba y apenas repararon en ellos. Aparentemente, al menos. Animados tal vez por la tranquilidad general, repitieron la experiencia pocos metros más allá.Escaparon 'de milagro'.La escena fue captada por otros turistas, que en ningún momento les advirtieron del error cometido.Situado al sur del país, cerca de la frontera belga, Beekse Bergen es el parque de su clase más grande del Benelux. Pensado para la “conservación y observación de la fauna africana”, alberga mil 250 animales de 150 especies. Libéma, la empresa propietaria del enclave, ha mostrado su “tremenda sorpresa” por lo ocurrido.De momento, no piensan añadir nuevas señales para recordar al visitante que debe vigilar su propia seguridad. “Sería como admitir que las medidas actuales no sirven”, según Niels de Wildt, el gerente.El accidentado viaje de la familia en cuestión fue filmado, de principio a fin, por otros viajeros desde el interior de sus coches.Tampoco se acercan con su propio coche para decirles que corren peligro. Los cuidadores del parque han recordado que las fieras tienen un horario fijo para alimentarse.En 2012, un niño de 9 años fue mordido por un guepardo cuando salieron a dar una vuelta a la misma altura. El chico echó a correr al ver a la fiera, que le persiguió hasta morderle. Entonces se pensó en cercar la zona, pero llegaron a la conclusión de que lo mejor era seguir recordando al visitante que debía permanecer dentro del auto.Beekse Bergen ha cumplido 50 años y cuenta con espacios recreativos tradicionales y cabañas similares a las de un safari auténtico de la sabana. Frente a la terraza pasean las jirafas, por ejemplo., asegura, por ahora, la dirección.