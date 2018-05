Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El sistema bancario decanalizó erróneamente entre 18 y 20 millones de dólares en, dijeron autoridades el lunes, la más reciente de varias fallas embarazosas que han afectado compras con tarjeta de débito y pagos electrónicos.Las autoridades dely agencias gubernamentales afirman no tener la certeza de si el problema con las transacciones entre los bancos fue obra de hackers, personal interno o errores.Sin embargo, en un país donde los correos electrónicos de “phishing” y cobradores de deudas independientes a menudo utilizan logotipos y membretes de bancos, no es un secreto que las normas de seguridad de los bancos son laxas.Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, dijo que los bancos “deben cuidar más, no solo la información de los usuarios, sino su propia identidad”.Quienes hayan hecho los depósitos no serán afectados, pero los bancos sí podrían resultar perjudicados por el dinero perdido.