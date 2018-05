Renovarse es ahora

Hasta 2014 no era legalmente posible que un presidente municipal buscara la reelección consecutiva a su cargo, sin embargo, la ley que no lo permitía fue reformada y desde este proceso electoral 2018 se incluyó la posibilidad de una reelección consecutiva para alcaldes.

El espíritu de esta reforma a la ley busca que los ciudadanos tengan la posibilidad de dar continuidad a un proyecto de gobierno que fue eficiente, que demostró ser efectivo y que mejoró las condiciones de vida de los ciudadanos, en el ideal, un proyecto que mereciera la continuidad deberá tenerla.

No obstante, cabría preguntarse y preguntarle a Ricardo Ortiz, candidato del PAN y quién está buscando la reelección consecutiva al cargo, ¿en qué se apoya para pensar que su proyecto de gobierno demostró que merece la continuidad cuando la evidencia de las deficiencias de su gestión las vemos diariamente y se muestran en cifras que no apoyan su idea de mejoras en esta ciudad?

En el ideal, a estas alturas, es decir, al final de su gestión y luego de pedir licencia para alejarse del cargo, su proyecto de gobierno debería estar rindiendo los frutos de tres años de trabajo, sin embargo, Irapuato no es más seguro, ahora tampoco existe mejor movilidad, los ciudadanos nos vemos constantemente atascados en cuellos de botella producidos por la falta de una estrategia para el manejo del tráfico mientras se hicieron obras en las que, a semanas de entregadas a los ciudadanos, ya empiezan a verse desperfectos.

Pero vayamos a las cifras. Nuestra ciudad sí se encuentra en la lista de las 50 más peligrosas de México y no es verdad que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública haya desmentido esta información. El número de homicidios se ha triplicado en los primeros meses de este año comparados con el mismo periodo de tiempo que en 2017.

En materia de Desarrollo Social, según las últimas cifras presentadas por el Coneval, más de la tercera parte de la población permanece en la pobreza, misma que se concentra en las comunidades rurales, en donde el apoyo y la atención ha sido escaza. En la zona urbana, el rubro al que más presupuesto se ha asignado ha sido a infraestructura urbana, como si el bienestar de los pobladores solamente dependiera de tener más calles, como si las necesidades de empleo, equidad de género y atención a la infancia o la violencia machista fuera menos importantes.

La cifra negra de denuncias es tal que en 2018 no hay una solo carpeta de investigación iniciada por el delito de robo a transeúntes, esto no merece la vanagloria de nadie porque no significa que no suceda, significa que los ciudadanos han dejado de acudir a las autoridades para dar a conocer que fueron víctimas de este delito, la resignación es un duro y silencioso juicio ciudadano hacia sus gobernantes.

Sin embargo, aún queda la alternativa de la renovación, de entender que un nuevo enfoque dará nuevas soluciones a estos conflictos, que no podemos dejarnos vencer por vicios o por la comodidad de lo ya conocido, aún tenemos lo bueno por conocer.

Tenemos una propuesta de un crecimiento ordenado y equitativo, la propuesta de la cercanía ciudadana y la sensibilidad para entender que hay muchos Irapuatos y que cada uno merece igual atención, Tenemos una propuesta que es nueva y lo nuevo siempre trae esperanza, pero la esperanza que esta afianzada con la experiencia de los que decidirán esos nuevos rumbos trae confianza.

Confiemos pues, es momento de renovarse.