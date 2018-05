¿Hay que usar algún producto? “El chorro de agua corriente no esteriliza los alimentos (no garantiza la completa eliminación de todos los micoorganismos)”, admite Revenga, “pero sí ha demostrado ser una medida eficaz para reducir de forma importante su presencia así como para la de los posibles pesticidas”.



“A veces se habla de hipoclorito sódico (lejía) o vinagre, pero las autoridades sanitarias no les dan mayor eficacia. Incluso si tenemos ciertos alimentos mucho tiempo en remojo con estos productos, se pueden multiplicar las bacterias”.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Según la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN),, advierte el dietista-nutricionista Juan Revenga.Lo cierto es que pocas veces reparamos en que una mala higiene en la cocina puede acarrear malestares gástricos, dolores abdominales, reacciones en la piel o enfermedades como listeriosis, infección provocada por la bacteria listeria monocytogenes.Entonces, ¿hay un truco para cada tipo de alimento? El problema, según Revenga,, dice Marián García, doctora en Farmacia.Hay quien piensa que si se lavan muchos las frutas y verduras pueden perder nutrientes en el proceso. La farmacéutica recuerda queLimpiarse las manos, usar utensilios impolutos y evitar los jabones.“Lo primero, limpia comenzando limpio”, sentencia Revenga:, continúa Revenga., prosigue.Revenga indica que no hay que dejar que el jabón ni los detergentes entren en contacto con los alimentos. “Se deben lavar solo con agua, de forma concienzuda si fuera necesario, lo que incluye el frotarlos con un cepillo suave o trapo limpio”, apunta. Finalmente, Marián García aconseja secarlas: “A ser posible, con papel de cocina: si lo hacemos con un trapo puede estar contaminado”.Ambos subrayan que no hace falta utilizar productos extra aparte del agua. La estadounidense FDA (Food and Drugs Administration) recomienda no usar jabón o pastillas esterilizadoras.No es lo mismo limpiar un brócoli, que tienden a romperse, que una papa. Revenga, también autor de “Adelgázame, miénteme”, da las pautas para limpiar correctamente distintas verduras y frutas, según sus particularidades:Lave separadamente y de forma individual las hojas de lechuga y otras verduras bajo el chorro de agua corriente. Deseche las hojas exteriores si están feas y pochas. La inmersión previa de las hojas durante unos minutos en un recipiente con agua fría puede facilitar el ablandamiento de tierra y suciedad si están presentes. Séquelas con papel de cocina o use un centrifugador de verduras para eliminar el exceso de humedad.Límpielas con un cepillo suave o papel de cocina húmedo.(papas, zanahorias, rábanos, jengibre…): Enjuáguelos en agua, pélelos (si procede), después lávelos concienzudamente bajo el agua corriente y luego séquelos.(coliflor, brócoli…): Sumérjalos en agua durante uno o dos minutos, después enjuáguelos bajo el chorro de agua corriente y séquelos.y otros de consistencia firme:lávelos directamente bajo el agua, frótelos con un cepillo suave si fuera necesario y séquelos.Aunque está claro que no nos vamos a comer la piel, son productos que crecen en contacto con la tierra, con lo cual conviene lavar con agua y también frotar su superficie antes de abrirlos y luego secarlos. A la hora de cortarlos, utilice un cuchillo para cortar las tajadas y otro diferente para separar la pulpa de la piel.(uvas, cerezas, ciruelas, moras…): Estas no deben lavarse hasta el momento de su consumo. Antes de guardarlas se debe revisar y desechar aquellos granos o ejemplares mohosos o que se encuentran en mal estado, porque estos podrían afectar al resto.Antes de consumirlos sumérjalos en agua y, posteriormente, enjuáguelos bajo el chorro de agua corriente.