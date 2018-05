Fanny Torres filma película en Alemania

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La modelo francorrinconés Fanny Torres debuta en Alemania como actriz, será una espía en la película “Islamofobia”, del director Omer Sarikaya.Por lo que la talentosa modelo y ahora actriz viajó el pasado 2 de mayo hacia ese país para comenzar con el rodaje.En la interpreta a una espía “mala”, compartiendo créditos con reconocidos actores de ese país, lo que le permitirá incursionar en el séptimo arte arropada por actores de experiencia como Jean-Claude Van Damme, entre otros.Además, la experimentada modelo acompañó al talentoso director para la presentación de su más reciente película “Silent Angel”, en el Festival Internacional de Cine en Cannes.Con una presentación especial para 40 personas reconocidas dentro del ámbito cinematográfico; dentro del la presentación se nombró como una participación especial a la mexicana Fanny Torres.“Fue algo muy bonito y especial escuchar mi nombre...para mí es un orgullo representar a mi México...mi país está presente en los mejores momentos”, dijo emocionada la actriz, quien lució un glamoroso vestido del diseñador mexicano Cipriano Gutiérrez.Señaló que fue una experiencia inolvidable participar en este festival, en el que estuvo acompañada por parte del elenco de la película que se encuentra grabando.Por lo que al término del festival, todo regresaron para continuar con el rodaje de su película; cabe señalar que Fanny contaba con una agenda extensa, en donde se encontraban pasarelas y recibimiento de algunos reconocimientos; sin embargo, no la podrá cumplir al 100 por ciento.Debido a que el rodaje de la película requiere de su presencia por más tiempo, por lo que la actriz permanecerá en este país trabajando en el rodaje hasta el 21 de mayo, aunque todo estará sujeto a los tiempos de grabación.“Aunque no pude cumplir con el resto de los compromisos, ya estoy trabajando en próximos proyectos, entre los que se encuentran una participación en otra película...estoy muy contenta con todo lo que he logrado”, dijo.