Estamos a pocos días de que comience la fiesta futbolera: el Mundial. De acuerdo con datos de la Embajada de México en Rusia, se estima que 25 mil mexicanos estarán viajando para apoyar a la Selección.En tren. Se organizarán viajes gratuitos, en horarios especiales, con destino a los aeropuertos y rutas de transporte público de las ciudades sede. El beneficio es solo para los espectadores que tengan sus boletos de entrada al partido y su FAN ID (documento que sustituye a la visa). Tienes que registrarte en la página tickets.transport2018.com.El derecho al viaje se otorgará bajo el principio First Come First Served, es decir, tendrán un lugar aquellos que se registren primero. Toma precauciones, no todos los viajes se realizarán en la misma fecha del partido, podrían salir uno o dos días antes, así que considera el gasto de hospedaje.Más información welcome2018.comPunto de partida. La capital rusa debe convertirse en tu base de operaciones, pues para trasladarte de una ciudad sede a otra, forzosamente deberás partir desde Moscú.La Selección mexicana disputará aquí su primer partido contra Alemania, el 17 de junio, en el estadio Luzhnikí. Para llegar, la estación de Metro más cercana es Vorobyovy, de la línea Sokolnicheskaya; el estadio queda a 10 minutos a pie.A esta misma distancia se encuentra la parada de autobús y trolebús, la cual lleva el mismo nombre del recinto futbolístico.Uber está disponible en Moscú: el precio estimado de viaje desde la Plaza Roja al Luzhnikí es de 218 a 275 rublos, el equivalente a 2.86 y 3.71 euros. Recuerda que durante el Mundial podrían aplicar tarifas dinámicas.El primer viaje interno. El segundo encuentro del “Tri” contra República de Corea, el 23 de junio, será en la Arena Rostov. La ciudad se encuentra a orillas del río Don y a mil 109 kilómetros de Moscú.Avión. Es la mejor opción para llegar a Rostov del Don: el tiempo aproximado de vuelo es de dos horas. Un boleto redondo puede costarte desde nueve mil 498 rublos (124 euros). La línea aérea de bajo costo más popular es Pobeda.Autobús. Existen dos terminales principales, Glavniy y Prigorodniy. La primera se encuentra en el centro de la ciudad y es la más conveniente. El trayecto en autobús desde Moscú se cubre en 16 horas, aproximadamente. Boleto redondo: desde 43 euros.Tren. Es la opción donde harás más tiempo de trayecto, entre 16 y 24 horas, dependiendo el tipo de tren que abordes. Están los Dvukhetazhniy sostav (de dos pisos) y Premium. El boleto sencillo oscila entre los 20 y 60 euros.La última ciudad sede de la primera ronda. Es la cuarta urbe más grande de Rusia, situada al pie de los Montes Urales. Aquí, México se enfrentará a Suecia, el 27 de junio, en la Arena Ekaterimburgo. El estadio se ubica en la parte central de la ciudad, en la zona llamada Verj-Isetsky.Debes saber que Ekaterimburgo se sitúa en la frontera entre Europa y Asia. Tómate una foto en la estela simbólica.Avión. Sin duda, es el mejor medio de transporte para trasladarte desde Moscú. El vuelo tiene una duración de dos horas con 45 minutos. El precio del boleto redondo va desde los 189 euros (cuatro mil 300 pesos mexicanos, aproximadamente).Autobús. Paciencia es lo que deberás tener si deseas moverte en autobús; el viaje dura 46 horas y el boleto sencillo va desde los 74 euros (mil 700 pesos).Tren. De 25 a 32 horas es lo que tardarás en llegar a Ekaterimburgo, desde Moscú. El boleto sencillo va desde los 57 euros.