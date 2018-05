Destinos ideales para mujeres

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Verla caminar por un campo florecido de lavandas, seleccionando con delicadeza el ramillete que después verá convertido en una fragancia personalizada; escucharla narrar cómo el corazón se le aceleró al acercarse en una pequeña balsa a la garganta de las Cataratas de Iguazú; o recibir de sus manos un souvenir tocado por un monje budista son escenas que pueden convertirse en realidad.WOM es una agencia de viajes online creada por mujeres para mujeres que les gusta recorrer el mundo solas o para aquellas que no tienen compañía para emprender una travesía por Francia, Camboya o Etiopía, por ejemplo.Si no te decides por un itinerario, puedes optar por un viaje sorpresa, donde el destino es develado hasta que se llega a él.Este viaje la lleva al suroeste de Francia, a una región que cada año se pinta de morado por los inmensos campos de lavanda, que florecen entre julio y septiembre.En ocho días, se visitan pueblitos medievales como Les Baux-en-Provence, con un castillo donde las mujeres tienen la oportunidad de hacer una fragancia personalizada y, además, tener una cata de vinos y de aceites de oliva.También recorren el río Verdón: su cauce se abre paso entre las montañas para crear pequeños playones que se navegan en kayak.Veinte días viajando desde Buenos Aires hasta las Cataratas de Iguazú, pasando por los glaciares de la Patagonia.Algunas de las experiencias que las mujeres viven son: elaboración de vino y convivencia con una cooperativa de campesinas, talleres de cerámica y tejido en telar de cintura, caminata sobre el glaciar Perito Moreno y navegación en balsa por las Cataratas de Iguazú.En este último destino se ocupan dos días, ya que también conocerán el lado brasileño, donde el agua se desploma sobre la vegetación.Ella se merece apaciguar la mente y el espíritu en uno de los países más bellos de Asia.El viaje es para seis mujeres, como máximo, para que tengan atención personalizada en cada una de sus actividades, como un picnic dentro de un santuario de elefantes, un masaje frente a la isla Koh Tonsay o un paseo guiado por campos de pimienta y por el mercado de cangrejos más grande del mundo.También se realiza un paseo en bicicleta por las islas de Kratié, para observar las terrazas idílicas donde se cultiva el arroz y la toronja.Antes del atardecer, visitan los templos de Angkor ocultos en la selva, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992. También recorren el Banteay Srei, el Templo de las Mujeres, pues fue tallado por la población femenina en el siglo IX.Es la isla más grande de Grecia, donde Dédalos, según la mitología griega, construyó un laberinto de incontables pasillos y calles de piedra para encerrar al Minotauro Asterión.Éste es uno de los viajes más cortos que ofrece la agencia: su duración es de solo seis días, sin contar dos de vuelos. Sin embargo, el tiempo se aprovecha al máximo, realizando trayectos carreteros que llevan a las mujeres a participar en talleres de lutier, que consiste en la talla a mano de instrumentos de cuerda, como la lira.Se viaja al pueblo de Lutró, cuyo acceso es únicamente por barco. En esta localidad no existen hoteles ni autos, solo tabernas para tomar un café durante la puesta del sol. Por las noches, se organizan catas de quesos, yogures y aceituna. Estas actividades también se hacen de día, al pie de una cascada.