Exigen trabajadores el pago de programas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

de Apaseo el Alto, Acambaro, Salvatierra y Jaral del Progresoexternó que lo que están haciendo es una guardia, no sólo en la ciudad, sino que fue en todo el País.“Se está llevando a cabo esta jornada de lucha de manera nacional, sólo consiste en montar guardias a las afueras de la delegaciones de SAGARPA, a lo largo y ancho del país, el motivo y finalidad es exigir a estas dependencias que cumplan ya con los compromisos que se acordaron a principio de año”, resaltó Antonio López.Los compromisos que acordaron son que en todos los programas se pagarían antes de la jornada electoral, pero respondieron que“Nosotros tenemos demanda en esta Secretaría y solo es la exigencia de esto, que se cumplan los acuerdos y no nos esperemos a que pase la jornada electoral, porque nuestra gente desconfía que las gentes que lleguen como nuevos del Gobierno ya no quieran reconocer los compromisos que antes se han pactado”, externó.Dijo que, de manera indefinida, esperarán los resultados de los acuerdos nacionales y si les dicen de mesas directivas nacionales que ya se están efectuando los pagos, les darán la indicación de retirarse.En ocasiones anteriores han cerrado la Avenida Irrigación, esta ocasión no lo han hecho, a falta de apoyo, pero si llegan más personas y vehículos, tal vez lo hagan.“Lo hacemos con la intención de evitar un accidente, nuestra gente va pasando, caminando y cruzándose, y puede suceder un accidente.“Cuando hacemos esto, no es para alterar el orden, no es para dificultar la vida a la ciudadanía, es con la finalidad de evitar un accidente y que si ocasionamos un problema, pues que nos disculpen porque los campesinos no tienen otra manera de decir al Gobierno que aquí estamos”.