Respalda Usabiaga a Meade

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras la reunión de, “se comprueba que su plan de gobierno no tiene ocurrencias y tiene una visión clara”, afirmó el empresario“Mi padre me dijo un día que este País iba a salir adelante cuando la gente que llegara a los puestos públicos, llegara por sus propios méritos y no por sus relaciones públicas, esta es la gran oportunidad que mi padre una vez soñó, una gente que ha demostrado y tiene toda la capacidad, el conocimiento, la experiencia la voluntad y el equipo de colaboradores para dirigir al país los próximos seis años.“Nunca le conocí un colaborar deshonesto o tonto, es gente de mucha capacidad, mucha honestidad y gente comprometida con un proyecto de vida que se llama México.“Yo no aspiro a nada ni me interesa nada, lo único que quiero es dejarles a mis hijos y a mis nietos, un mejor país y esa debe ser la meta de todos y cada uno de nosotros”.