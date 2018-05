Candidato de Morena aprovecha un asesinato para desprestigiar al Lic. Miguel Márquez Márquez

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

o más fácil y sencillo es culpar a alguien de nuestros errores. El gobierno estatal culpa al gobierno federal de la inseguridad en Guanajuato y el municipio de Celaya culpa al gobierno estatal y federal por no tener seguridad en Celaya. Todos se avientan la pelota (papa caliente).Como vemos, desde mi punto de vista todos tienen parte de culpa hasta los ciudadanos perezosos e indiferentes que guardan silencio ya que tienen mucho miedo que pueda haber alguna venganza y no confían en las instituciones judiciales porque piensan que están coludidas con el crimen organizado.Y el gobierno federal culpa a Estados Unidos porque México pone los muertos y el gobierno estadounidense pone las armas. Desde que Felipe Calderón fue presidente, Estados Unidos calificó a México como Estado Fallido. Entonces la autoridad está completamente rebasada y algo nuevo se tienen que hacer para dejar de culparse mutuamente y encontrar la solución sin necesidad de utilizar el asesinato político de un candidato de Morena para llegar al poder desprestigiando el gobierno del Lic. Miguel Márquez Márquez. Y tal vez pegándole un duro golpe al candidato del pan para gobernador cuando él no tiene nada que ver en está conspiración para quitarle el poder al PAN.Es muy traumático perder un ser querido cuando es asesinado por un delincuente o por una bala perdida. Cuando pierdes un hijo en un accidente y lo ves muerto piensas que estás soñando y que no puede ser realidad lo que estás viendo. La realidad es que estamos viviendo en el Estado de Guanajuato una cruda realidad no solo en el Estado de Guanajuato sino en toda la república mexicana pero tiene sus orígenes en la contaminación del estado de Michoacán y el de Jalisco que los delincuentes han llegado a tierra fértil porque Guanajuato ya esperaba algo pero no de la magnitud que está pasado.Como dicen algunos expertos en seguridad, nos agarraron desprevenidos y hubo una avalancha de malandrines al Estado de Guanajuato que con el escudo no fue suficiente ya que la seguridad es multifactorial ni con todo el ejército, ni con policías federales podrán acabar con la inseguridad.Desde mi punto de vista, Guanajuato es primerizo, ingenuo porque hay una conspiración para que pueda llegar otro candidato que no sea panista. Qué casualidad que matan a un candidato de Apaseo el Alto y es de Morena. Qué fácil es culpar al gobernador de los asesinatos que ocurren en Guanajuato. ¿Por qué Ricardo no culpa al Presidente de la Republica de los feminicidios, extorciones, desaparecidos y secuestrados? Porque él le quiere pegar al gobernador y así hacerse publicidad que él es el bueno para que pueda gobernar el Estado. Me hago una pregunta, antes de que se cambiará de partido él se sentía indignado de los que está sucediendo en el país, puso alguna queja contra el gobierno de Lic. Miguel Márquez Márquez o está aprovechando la ocasión para subirse al muerto y derrotar a su contrincante Diego Sinhue.Este tema de la inseguridad que se desarrolló exponencialmente en todo México por la culpa de Felipe Calderón, que le declaró la guerra a los narcos sin tener información de inteligencia de las Naciones Unidas (ONU), o cuando menos de los Estados Unidos.No te puedes ir a la guerra y menos hacerla en tu propio país que es lo que Estados Unidos ha evitado pero México pone los muertos y los estadounidenses venden las armas a los criminales como también al gobierno de México, gran ironía es que Calderón como no sabe nada del arte de la guerra lo montaron en puerca pinta causándole un terrible daño a todos los mexicanos que no fue transitorio sino que es acumulativo y permanente porque miles de compatriotas están siendo asesinados por no cambiar el arte de combatir a los criminales con inteligencia no con armas que la guerra se torna más feroz en detrimento de los ciudadanos.Ricardo Sheffield, se está ventaneando como un político oportunista hasta cambio de partido, y el lamentable asesinato del candidato de Morena, él quiere desprestigiar al gobierno de Márquez culpándolo cuando todos tenemos parte de culpa hasta el mismo candidato para gobernador que quiere subirse en la ola para llegar a gobernar Guanajuato. Ni el gobierno federal, estatal y municipal tienen la culpa, la culpa la tenemos todos por no participar en la seguridad ciudadana Y juntos debemos encontrar la solución a la inseguridad. Este asesinato del candidato de Morena no debe quedar impune debe de haber justicia que está pidiendo su mamá.P.D. Mi más sentido pésame para la familia de José Remedios Aguirre Sánchez candidato de Morena que fue brutalmente asesinado por algún grupo de mafiosos que buscan perjudicar al Gobierno del Lic. Miguel Márquez Márquez.