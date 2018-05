Stephanie Salas y Palazuelos revelan la verdad sobre serie de Luis Miguel

Yo no fui a la boda de yuri,ni tampoco le dije nada a Micki de Marianita yo siempre la he admirado y querido a ella — Roberto Palazuelos (@Diamondnegro) 14 de mayo de 2018

Ante los “dimes y diretes” suscitados por los hechos narrados en la cuarta entrega de la bioserie de, dos de los personajes involucrados en la historia rechazaron lo visto en pantalla y ofrecieron sus propias versiones.Una de ellas es la, presentada en la serie como, quien en su cuenta de Twitter dijo no estar de acuerdo en la forma en la que fue retratada, además de pedir no incluirla más en esapara ella y su familia.“La serie no es cronológicamente acertada ya que, para empezar, mi hija (Michelle) ya había nacido para el momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, en la cual yo nunca me interpuse”, aclaró en su mensaje.Y agregó: "Exijo el respeto que se merecen mi hija, mi embarazo y mi persona, y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan ofensiva e irrespetuosa para mí y mi familia".Por su parte, el empresarioutilizó igualmente Twitter para desmentir lo presentado en la producción de Netflix, en donde se le exhibe como elque fue a contarle al protagonista la falsa infidelidad deTras publicar una antigua fotografía deen los años 80, el también actor aclaró que, a diferencia de la serie, “yo no fui a la boda de Yuri, ni tampoco le dije nada a Micki de Marianita, yo siempre la he admirado y querido a ella”.Y añadió que “a la boda de Yuri tampoco fue Mariana, ese día Micky se fue con el Doc solamente”, al referirse a la supuesta pelea que tuvierony la fotógrafa