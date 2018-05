Arranca concentración de la Selección Mexicana

#Video

La última concentración de la Selección Nacional Mexicana poco a poco cobra forma. Los jugadores llegan de sus lugares de origen con la ilusión de convencer a Juan Carlos Osorio para estar en la lista de 23 futbolistas.Jürgen Damm fue el primero en llegar: "Creo que estar entre los 28 ya es un mérito, ahora falta el último jalón para poder subirse a la lista".Damm es de los señalados a salir en caso de que los lesionados no se recuperen, no así Javier Aquino, uno de los favoritos de Osorio, pero que no se siente aún en Rusia, "hasta que me den el boleto y esté en el avión diré que estoy en el Mismo, mientras seguiré trabajando para ganarme un lugar".Para muchos, el jugar la Copa del Mundo es todo, pero Jesús Molina toma con calma, "tengo mucha ilusión de estar ahí, pero si al final no es así, pues a levantar la cabeza, no pasa nada, la vida sigue".También llegaron los defensas centrales Hugo Ayala y Oswaldo Alanís.