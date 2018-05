Lavolpe no concuerda con Juan Carlos Osorio

"Yo conocí grandes chicos que no tienen que ser de una estatura mayor. Para la pelota en movimiento necesito gente rápida para los rivales que se vienen, yo buscaría más para apretar al rival con recorridos como los del Gallito, ahora contra América dio un partido espectacular", dijo en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.



"[Osorio] llamó a los volantes con experiencia, están [Andrés] Guardado, [Jesús] Molina, [Héctor] Herrera y los Dos Santos [Jona y Gio], y por su nivel debía ser considerado el Gallito Vázquez", criticó. "Es importante el nivel cuando está cerca el Mundial, porque hay otros que están en la lista, pero no vienen con una regularidad de juego".



Ya tiene considerado a jugadores como [Carlos] Vela o [Marco] Fabián, creo que se fue más con jugadores de oficio y buena experiencia. En resumen, no hubo muchas sorpresas. En defensa, no hubo cambios, aunque les falta un lateral izquierdo de marca".



"No pesa, Osorio ya cumplió sus objetivos y tiene su manera de trabajar, en Federación lo sabían cuando fue contratado. Son puntos de vista diferentes, se le cuestiona el por qué de tantas rotaciones", concluyó. "Es su manera, todos esperamos que sí pasemos al famoso quinto partido".

, la lista preliminar depara elera casi la esperada, menos por una ausencia, la del medioEntre los argumentos del seleccionador, la estatura del(1.66 metros), no encaja en su sistema, justificación que La Volpe no comprende.Y reiteró la importancia de contar con un elemento como José Juan, de Santos Laguna.Respecto de, jugador del Guadalajara que tampoco fue convocado, el ex técnico del "Tri" descartó que la reciente indisciplina del rojiblanco le haya costado un lugar en la justa mundialista. "Sobre la presión que Osorio enfrentaría por no llevar a un par de jugadores destacados en su liga, Ricardo La Volpe asegura que no pesa, como le sucedió en Alemania 2006, cuando no llevó a Cuauhtémoc Blanco.