“Gracias por la confianza y por pensar en mí”, escribió Maradona, de 57 años, en su cuenta de Instagram junto a una foto firmando el contrato con su nuevo club.

Diego Maradona cambió el banco de suplentes por el escritorio.El ex astro argentino anunció el martes que asumirá como presidente y responsable del fútbol del Dinamo Brest de Bielorrusia.El capitán del seleccionado campeón del mundo en 1986 viene de dirigir al Al Fujairah de la segunda división de Emiratos Árabes, pero no renovó contrato luego de fracasar en su objetivo de ascender a la máxima categoría de la liga local.El Dinamo Brest confirmó la contratación del ídolo argentino en su cuenta de Twitter. No trascendieron detalles sobre montos ni extensión del contrato.