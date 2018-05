Rafa Márquez está cerca de ser el nuevo 'Cinco copas'

"Ustedes saben de mi visita para hablar con Rafael. Está claro que es un hombre de futbol, con una carrera extraordinaria con el cual se puede debatir abiertamente. Queda claro que su situación se analiza bajo parámetros estrictamente deportivos", expresó.



"Dentro de nuestro plan, hay espacio para su contribución. Ojalá acertemos y nos pueda ayudar, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores. La parte mental, de jerarquía, de experiencia, se traduce en jugar en momentos difíciles en un momento de alto peso, y él lo puede hacer, de estar en la lista final", aclara.

z está con un pie en Rusia. A pesar de que el veterano futbolista seguramente no estará en el duelo decontrapor las cuestiones legales que arrastra,lo tiene bien considerado y sabe en qué momento lo podrá utilizar.La gente del Atlas y la de la Federación Mexicana de Futbol han estado hablando con los patrocinadores, sobre todo, los de Estados Unidos, que no están del todo convencidos de ver a Márquez ligado con sus marcas, pero Osorio se concentra únicamente en lo futbolístico.Rafa no ha dejado de trabajar, se ha concentrado en no perder la forma física y futbolística: "Por decisión propia está trabajando con Vicente Espadas, ha manifestado su deseo por contribuir y esperamos que la decisión sea por lo que le pueda aportar al equipo dentro de la cancha, porque afuera de ella es el que más, pero no queremos que sea sólo por eso".Rafa jugaría su quinto Mundial, y empataría la marca de Antonio Carbajal y de Lothar Matthäus.