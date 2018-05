Denuncian 7 clandestinos para peleas de gallos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En el municipio existen más de siete puntos donde se realizan peleas de gallos clandestinas, denunció el empresario gallero, Juan García Zapata.Los sitios donde al parecer se realizan las peleas clandestinas, son en el Cerro de Los Leones, Valenciana, El Encino, El Edén, Puentecillas, Paso del Perules y San Isidro.“Aquí en Guanajuato por lo menos hay siete puntos clandestinos donde hay peleas de gallo. Cómo es posible, y a mí me exigen que cumpla con los reglamentos que marca la ley, yo tengo mi palenque con señalética de seguridad, tengo legalmente el uso de suelo activo. Nosotros hacemos nuestras peleas con permiso de Gobernación”, indicó Juan.Denunció a la Dirección de Fiscalización y Control por no aplicar el reglamento a los establecimientos clandestinos, y que lo están perjudicando en su eventos de peleas de gallos y casteos, porque “A mí me llegan cuatro o cinco galleros, para qué se desplazan de Valencia a “Granja La Esperanza”, si en Valenciana hay clandestinaje. En cual quier lugar, en cualquier lote baldío hay clandestinaje”, reiteró el empresarioPara finalizar culpó a la Administración Municipal de ser cómplice de los organizadores de peleas de gallos clandestinas, pues además de permitirlas lo están perjudicando en su eventos.