Tendrá nuevos torniquetes para Museo de las Momias

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los torniquetes que registran las entradas en el Museo de Las Momias han presentado problemas al momento de enlazarse al sistema y debido a esto, se analiza realizar el cambio del mismo, ya que éste ha sobrepasado su vida útil.Así lo dio a conocer la tesorera municipal, Irma Mandujano García, quien aseguró que ya se analizan los sistemas que podrían servir de reemplazo, mismos cuyo costo oscilan ente los 750 mil y hasta los 2 millones y medio de pesos.La funcionaria señaló que por el momento, cuando se registran fallos de este tipo se asigna a personal específico para supervisar el sellado de los boletos que reciben los visitantes.“No es que no sirvan, si no que traen una problemática de enlace con el sistema que funcionan, y por eso es que de repente están descompuestos, de repente funcionan, y por ello es que tenemos siempre personal ahí que cuando en su caso no funcionan los torniquetes están validando los boletos”.Agregó que independientemente de los fallos, se lleva un control de la gente que ingresa al recinto, y que por esa razón deberá cambiarse en un futuro cercano.“Como han visto ya se realizan trabajos en lo que es la parte de afuera, se está haciendo una readecuación de lo que es el acceso, los torniquetes incluso se cambiarían de lugar para darle más espacio al propio Museo, entonces en cuanto se termine esta obra estaremos en la posibilidad de tener unos torniquetes diferentes”, dijo.Señaló que el sistema actual se compró desde el año 2013, y que éstos tienen una vida útil, sobre todo debido a la cantidad de gente que entra al Museo, y comentó que actualmente ya se ha hecho las cotizaciones para decidir cuáles comprarían, hecho que sucedería en el próximo mes.Esto para evitar malos funcionamientos en las entradas del Museo y poder hacer los cálculos correspondientes al número de visitas y también, para llevar la contabilidad de los ingresos por boleto pagado de cada persona que ingresa al Museo.La intención es mejorar el espacio cultural y brindar un servicio adecuado al turismo local e internacional que acude con regularidad a visitar a las momias.Razón por la que se espera, tras la autorización de uno de los presupuestos, poder hacer el cambio en las instalaciones para que se brinde el mejor servicio y actualizar también las herramientas no solamente físicas sino digitales con las que cuenta el recinto.