Acusan a Morena de relegar al PT en eventos de Obrador

“Están poniendo al PT como enemigo frente a Andrés Manuel, cuando es nuestro candidato y lo estamos respaldando pues existe una alianza nacional en la que estamos inmersos. Pese a estos desplantes de la gente de Morena, nosotros vamos a seguir apoyándolo”, expresó.



“Nosotros no nos estamos colgando de AMLO, pues, si bien no se concretó la alianza con los candidatos al Senado, diputados federales y locales ya que fue un tema que las dirigencias nacionales acordaron, es nuestro candidato”, dijo Aparicio.





“No es por un tema legal sino por un tema de fiscalización pues, la sobreexposición de la imagen de nuestro candidato presidencial se le cargará a sus gastos de campaña y no queremos causar problemas”, indicó.

La dirigencia del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo acusó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de promover una campaña de relego, intolerancia y de mal informar al candidato Andrés Manuel López Obrador durante los eventos en Hidalgo.En conferencia de prensa, Arturo Aparicio Barrios, dirigente del partido de la estrella, informó que en la visita de ayer a Huejutla del candidato a la presidencia de México, gente de Morena les impidió el paso para acercarse y mal informó (a Obrador) que el PT rompió la alianza en Hidalgo y por lo tanto no llamó al voto.De manera específica, en el evento de la Huasteca hubo gente de Morena haciendo rechiflas contra el contingente del PT a fin de apabullar a los demás asistentes, generando molestia entre los petistas.A fin de no generar problemas de fiscalización al candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, la dirigencia nacional del PT pidió a su homóloga de Hidalgo no utilizar la imagen de López Obrador en la propaganda electoral.